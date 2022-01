Um juiz teve de esperar cerca de uma semana até que uma brasileira de 26 anos, apanhada com mais de 1 quilo de cocaína no organismo, no Aeroporto de Lisboa, tivesse alta de um diagnóstico de Covid-19 para lhe aplicar a prisão preventiva.





A ‘mula’ de droga, e um compatriota de 35 anos, foram presos pela Polícia Judiciária à saída de um voo de São Paulo, com um total de 1,8 quilos de cocaína, em bolotas, dentro do corpo. Levada para um hospital, a mulher contraiu Covid-19 e só na última quinta-feira é que foi possível apresentá-la a um juiz. A arguida e o outro correio de droga ficam presos.