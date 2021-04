A cozinheira de uma empresa externa que era contestada pelos reclusos da cadeia de Alcoentre - acusavam-na de ter cozinhado uma refeição num balde de limpeza, o que levou mesmo 120 presos a fazerem greve de fome durante dois dias - foi transferida de prisão.



O protesto, realizado na quarta e quinta-feira, terminou com essa decisão. Os cerca de 520 reclusos detidos na prisão do concelho da Azambuja aceitaram, sexta-feira, voltar a tomar refeições no refeitório.

