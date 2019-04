Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cozinheira de cadeia em Sintra barrada à entrada com droga e telefones

Mulher foi apanhada ao passar pelo detetor de metais, na portaria da prisão do Linhó.

Por Miguel Curado | 18:00

Uma auxiliar de cozinha de uma empresa que fornece alimentação a algumas prisões foi apanhada, esta segunda-feira, a tentar introduzir na cadeia do Linhó, Sintra, três telemóveis, três carregadores, três cartões SIM, cabos USB e cerca 99 gramas de uma substância que se suspeita ser estupefaciente.



A funcionária, com cerca de de 55 anos, preparava-se para entrar no turno da manhã, pouco antes das 07h00. Ao passar pelo detetor de metais, na portaria da prisão, o aparelho deu sinal. Foi-lhe pedido para abrir o casaco.



Apesar de ter recusado à primeira, a mulher acabou por abrir o casaco e revelar o material preso ao corpo, debaixo da roupa, com fita-cola. Recusou dizer para quem era o material e se iria lucrar algo.



A GNR de Alcabideche foi chamada à cadeia e a funcionária foi entregue à patrulha. A mulher já tinha trabalhado noutros estabelecimentos prisionais.



Confrontado pelo CM, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais confirma que "no âmbito do trabalho habitual de controlo à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional e no decurso da verificação de entrada de pessoas no estabelecimento, foi apreendido, a uma funcionária da empresa que fornece as refeições ao Estabelecimento Prisional do Linhó, um produto que se presume ser estupefaciente, bem como telemóveis e respetivos acessórios".



Adianta que informou a empresa para a qual a funcionária trabalha. A mulher ficou proibida de voltar a entrar em estabelecimentos prisionais.