Cozinheiro era “correio de droga” na prisão

O cozinheiro, de 36 anos, apanhado com quase 8 quilos de canábis em folha no Porto Alto, em Benavente, foi ontem condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, por um crime de tráfico de estupefacientes.Apesar de ter ficado provado que o arguido, natural da Malásia, era um mero "correio de droga", o coletivo de juízes do Tribunal de Santarém optou por não suspender a pena tendo em conta a elevada quantidade de estupefacientes apreendida.Durante o julgamento, Wong Keat Ngit confessou que aceitou fazer o transporte da droga a Portugal por 600 euros, a mando de um "amigo chinês".