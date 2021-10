Classificado pelo Ministério Público como “ciumento, possessivo e controlador”, o arguido aproveitava-se do ascendente económico que tinha sobre o então companheiro para exercer pressão psicológica e fazer chantagem, ameaçando suicidar-se caso terminasse o relacionamento amoroso .



Um cozinheiro, de 52 anos, está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por violência doméstica e coação sobre o ex-namorado, um médico mais novo que conheceu na Guiné-Bissau em 2019.Classificado pelo Ministério Público como “ciumento, possessivo e controlador”, o arguido aproveitava-se do ascendente económico que tinha sobre o então companheiro para exercer pressão psicológica e fazer chantagem, ameaçando suicidar-se caso terminasse o relacionamento amoroso .

É acusado de controlar os horários de saída do trabalho e quando o médico tentou sair da casa onde residiam, em Soure, perseguiu-o de carro e atravessou a viatura no caminho, causando-lhe uma queda.



É ainda acusado de o prejudicar tanto pessoalmente como profissionalmente. Por vingança, comunicou a uma instituição que o médico não estaria elegível para um estágio de Medicina e informou os seus familiares sobre a sua orientação sexual. No julgamento, o arguido disse que se apaixonou e negou a maioria dos factos.