Cozinheiro julgado por tráfico de canábis em folha

Um cozinheiro, de 36 anos e nascido na Malásia, começou ontem a ser julgado no Tribunal de Santarém por ter sido apanhado pela PJ com cerca de 7,8 quilos de canábis em folha, no Porto Alto, em Benavente. A detenção ocorreu em fevereiro.O arguido, residente em Madrid, confessou que se deslocou de Espanha para efetuar uma transação de droga, "a mando de um amigo chinês" que lhe dava trabalho como motorista, e que lhe pagaria 600 euros por este serviço.A droga vinha escondida em mosaicos de vácuo envoltos em toalhas turcas, numa caixa de cartão no porta-bagagens do carro.