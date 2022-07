CP suprimiu 707 comboios até às 18h00 devido à greve de trabalhadores da Infraestruturas de Portugal

A CP suprimiu 707 dos 982 comboios programadas entre as 00h00 e as 18h00 desta quinta-feira, devido à greve dos trabalhadores do controlo ferroviário, da Infraestruturas de Portugal (IP), disse à agência Lusa fonte oficial da empresa.

De acordo com o balanço feito pela CP - Comboios de Portugal à Lusa, entre as 00h00 e as 18h00 estavam programados 982 comboios e foram efetuados 275, dos quais 14 de longo curso, 63 regionais, 138 urbanos de Lisboa e 60 urbanos do Porto.

Este é o segundo dia de greve convocada pela Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário (Aprofer).