Seixo de Mira, que tinha em sua posse um saco de plástico com várias ossadas incluindo o crânio de uma mulher

O crânio de uma mulher foi roubado do cemitério de Santo André de Vagos, na quarta-feira dia de Natal.A GNR deteve um suspeito de 56 anos, às 3h00 de dia 25 de dezembro emO suspeito foi presente a juiz na quinta-feira e não explicou a sua motivação para a profanação de cadáver. Ficou com termo de identidade e residência e será sujeito a uma avaliação psíquica, para se averiguar se é inimputável.Não se sabe se este roubo está relacionado com os que ocorreram em novembro deste ano.Um morador de Santo André de Vagos mostrou-se preocupado com estes assaltos recorrentes ao cemitério em declarações ao: "Um cadáver? Para que é que vão levá-lo? (...) Eu tenho pai, mãe, avó, sogro e sogra aqui enterrados, não foi da minha família mas se fosse eu ficava pior," admite o homem.