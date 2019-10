Um crânio humano foi encontrado, ao final da tarde de sábado, pelo cão de um pastor, em área de mato, junto à localidade de Ardãos, em Boticas.Ao ver o animal com o crânio, o dono alertou, de imediato, as autoridades.Após buscas de Bombeiros de Boticas e PJ de Vila Real, foi encontrado o resto do corpo que se suspeita ser de Domingos Brás, habitante de Ardãos, de 61 anos e que está desaparecido desde meados de setembro.Os restos mortais foram levados para o IML.