Crédito Agrícola reavalia idoneidade do 'Rei dos Frangos'

A comissão de avaliação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã vai reavaliar a idoneidade do presidente não executivo do Conselho de Administração, José António dos Santos, que foi constituído arguido na operação Cartão Vermelho, foi esta quinta-feira anunciado.

"A Caixa Central vem por este meio informar que instruiu a Comissão de avaliação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã a proceder à reavaliação por factos supervenientes relativos ao atual Presidente não executivo do Conselho de Administração daquela instituição", refere o Crédito Agrícola em comunicado.

José António dos Santos "foi constituído arguido no âmbito de uma investigação criminal em curso, tendo sido objeto de diversas medidas de coação", lê-se no comunicado, segundo o qual, no âmbito do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, com as alterações subsequentes entretanto verificadas, a Comissão de Avaliação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã iniciará, nos termos da lei, uma averiguação em sede de avaliação a fim de aferir a idoneidade do responsável".