As imagens que passaram na CMTV de António Nunes, sozinho, munido apenas com uma mangueira, a tentar apagar as chamas intensas para salvar a casa no incêndio que começou em Monchique este sábado estão a criar uma onda de solidariedade.O apicultor conseguiu salvar a habitação, na Pereira, mas perdeu mais de mil colmeias e vários automóveis, que ficaram completamente destruídos no fogo que chegou até ao concelho de Portimão.