Crescem queixas contra falsa psiquiatra que dava consultas em Braga

Ana Cristina Póvoa Pereira, de 38 anos, foi detida pela PJ de Braga por se fazer passar por médica psiquiatra e dar consultas no seu apartamento. A mulher - que dizia ser diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga - burlava doentes há cerca de dois anos, em Braga, altura em que abandonou Lisboa, onde deixou um rasto de vítimas.

"Ficou-me com três mil euros em dinheiro e muito mais com recurso aos meus dados bancários. Destruiu a minha vida, perdi a minha clínica de estética e quase fiquei sem apartamento. Levanto-me às 5 da manhã para trabalhar para pagar as dívidas", contou ao CM um das lesadas, que apresentou queixa na PSP em Lisboa.





"Há pelo menos mais três pessoas que fizeram queixa contra ela pelas burlas que nos fez. Dizia que era diretora da Psiquiatria do Hospital Santa Maria, em Lisboa, mas era tudo mentira. Só quando desapareceu é que descobrimos que mentiu sempre", relata a mulher, revoltada. Em Braga, a mãe de um doente entregou 44 mil euros à burlona para tratar o filho, que sofre de surtos psicóticos.

O Correio da Manhã confirmou que há várias denúncias apresentadas em Lisboa visando a falsa psiquiatra que, apesar de detida pela PJ de Braga, foi libertada pelo juiz depois de pagar uma caução de dez mil euros.

Na casa da arguida, indiciada por burla qualificada e usurpação de funções, a Judiciária encontrou falsos diplomas, medicamentos e doentes que confirmaram ser acompanhados pela burlona há vários meses.