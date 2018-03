Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cria empresas falsas e foge com 13 milhões

Empresário foi detido pela PJ do Porto por associação criminosa, burla tributária e fraude fiscal.

Por Liliana Rodrigues | 08:34

A empresa de compra e venda de ouro usado servia apenas de fachada para um engenhoso esquema de fuga ao Fisco, que permitiu a um empresário, de 32 anos, desviar 13 milhões de euros.



Esta quinta-feira, numa investigação da Polícia Judiciária do Porto, realizada em articulação com a Direção de Finanças do Porto, o empresário foi detido. Será hoje presente a primeiro interrogatório para ser ouvido por um juiz de instrução criminal e aplicação das medidas de coação.



O empresário criou várias empresas, na cidade do Porto e em Gondomar, que serviam apenas para emitir faturas falsas, que não correspondiam às transações reais, mas permitiam, graças às inúmeras operações, perder o rasto a milhares de euros e garantir a consequente fuga aos impostos. A investigação surgiu na sequência de outras operações já realizadas nos últimos anos pela Polícia Judiciária do Porto, no âmbito de inquéritos do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.



O empresário está indiciado por associação criminosa, fraude fiscal qualificada e burla tributária. Nas buscas realizadas ao longo de todo o dia de ontem por inspetores, foram apreendidos diversos documentos financeiros que indiciam a fraude fiscal.



O arguido chegou a pagar a particulares para estes participarem no esquema, usando os dados pessoais e, por isso, a Judiciária não descarta a hipótese de realizar mais detenções no âmbito desta investigação.