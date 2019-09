Criador de gado Joaquim Grave colhido por touro

O criador de gado Joaquim Grave, da Ganadaria Murteira Grave, foi esta quinta-feira colhido por um touro enquanto colocava fundas – proteção nos cornos dos animais, geralmente de couro para que possam ser transportados para as corridas em segurança – na Herdade da Galeana, em Mourão.Um desses animais terá conseguido soltar-se e investiu contra o empresário, de 66 anos, que ficou ferido na perna direita.Os ferimentos foram considerados graves e Joaquim Grave foi transportado de ambulância para o Hospital do Espírito Santo em Évora para receber cuidados médicos.Contactado pelo, o empresário diz que "foi um grande susto". Fonte hospitalar adiantou que o ganadeiro está estável, mas vai permanecer internado.Fonte próxima do criador de gado disse aoque Joaquim Grave foi colhido duas vezes: "Estavam a pôr fundas nos animais e há um touro que demora mais tempo na manga e que acaba por colher duas vezes o ganadeiro. Por sorte, na segunda investida, Joaquim Grave caiu em cima de um muro escapando assim ao ataque do animal. Está fora de perigo. Teve muita sorte. Foi um milagre."O helicóptero do INEM ainda esteve no local, mas acabou por ser desmobilizado e o transporte do criador de gado para o hospital foi feito de ambulância.A Ganadaria Murteira Grave dedica-se, desde 1944, à criação de gado bravo para as corridas de touros. Joaquim Grave é formado em Medicina Veterinária.