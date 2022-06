Um menino de apenas sete anos atingiu a tiro o irmão, de 21 meses, com a arma do pai, um militar da GNR. A situação ocorreu num apartamento no concelho de Setúbal, e foi o próprio progenitor a ter de conduzir o carro com o filho mais novo ao colo até ao hospital da cidade, onde o bebé se mantinha esta sexta-feira internado.









