Uma criança sofreu ferimentos leves ao ser atingida pela queda de caixas de materiais de construção civil na via pública, na Praça Marcos Cruz, em Matosinhos. O alerta foi dado às 11h44.



No local estiveram os Bombeiros de Leixões e o INEM.





Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, a criança foi depois de socorrida no local, transportada com ferimentos considerados leves para o Hospital de S. João, no Porto.