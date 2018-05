Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança cai de trator em Mirandela

Menino de sete anos estava com o pai.

Por Tânia Rei | 01:30

Um menino de sete anos ficou, este domingo de manhã, ferido com gravidade após cair do trator agrícola conduzido pelo pai, na localidade de Quintas, freguesia de Vale de Gouvinhas, Mirandela.



A criança ia junto ao banco do condutor, apoiada no guarda-lamas. Caiu numa superfície de cimento e sofreu golpes profundos no rosto, entre outros ferimentos.



"O homem vinha no trator, deu a volta na zona de cimento. Não consigo precisar bem como, mas a criança caiu e deve ter batido com a cabeça. Havia muito sangue. A seguir, o pai meteu o menino na caixa do trator, e foi embora para levá-la ao hospital", conta José Teixeira, testemunha da situação.



Em desespero, o pai levou o filho, já de automóvel, para o hospital de Mirandela, a cerca de 15 quilómetros, onde foi assistido no serviço de Urgência. Seria depois transportado de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto. Esteve sempre consciente durante o socorro e não corre risco de vida.



Moradores daquela localidade referem que é habitual o homem transportar o menor no trator agrícola. Estariam a dar um passeio quando o acidente aconteceu.



Outro caso

Acidente em Valpaços

Também este domingo, um homem de 68 anos ficou ferido com gravidade num outro acidente envolvendo um trator, na aldeia de Lilela, concelho de Valpaços. Estava a lavrar oliveiras quando a máquina caiu de um muro, capotando de seguida.



Hospitalizado em Chaves

Neste caso de Valpaços, a vítima ficou presa debaixo da viatura. Devido ao terreno irregular, com alguns sulcos, o homem não ficou esmagado. Foi assistido no local e levado para o hospital de Chaves, com ferimentos nas pernas e na cabeça.