Criança chora roubo do pónei Heidi

Animal foi roubado de propriedade em Sarilhos Grandes, no Montijo.

Por S.G. | 08:54

Heidi, um pónei fêmea com 4 anos de idade, foi roubada no passado domingo de uma propriedade em Sarilhos Grandes, no Montijo.



A criança de 4 anos que recebeu o animal de presente tem chorado a perda de Heidi. A mãe pede aos autores do roubo para que devolvam o pónei.



"Ela nunca mais dormiu bem, chora pela Heidi. Só peço que a deixem aqui para que a minha filha volte a descansar. Ela pensa que a Heidi vai voltar", explica Sandra Ribeiro.