Criança com convulsões assistida em praia de Portimão

Uma criança de um ano foi assistida este domingo à tarde na praia dos Três Castelos, em Portimão, depois de ter entrado em convulsões.O menor estava com a mãe quando tudo aconteceu. Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima tinha sido retirada da água pela mãe, com ajuda de populares, e estava a ser assistida pelos nadadores-salvadores. Foi transportada, já estável, para o Hospital de Portimão.A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência. Elementos do Projeto Seawatch, bombeiros e INEM estiveram no local.