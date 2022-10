Uma criança de 10 anos ficou esta quinta-feira com ferimentos graves, ao sofrer uma queda de dez metros para um poço sem água, no quintal de casa, em Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim.Estava a brincar com um gato quando subiu para a tampa em madeira do poço, que cedeu.O menino foi resgatado pelos Bombeiros de Almeirim e transportado para o hospital com apoio do INEM.