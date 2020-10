Um menino de 11 anos foi mordido por uma cadela no interior da escola Escola Básica 2,3 do Couto Mineiro do Pejão, em Castelo de Paiva.Ao que oconseguiu apurar, o menino foi mordido quatro vezes nas pernas e está no Hospital de Santa Maria da Feira.Segundo a mãe da criança, esta não terá sido a primeira vez que uma criança é atacada naquela escola. A cadela, com quatro crias, entra na escola através do gradeamento.As autoridades estão na escola de forma a capturar este animal.