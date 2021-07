Guilherme Pedreiro, de 12 anos, morreu este sábado vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante uma partida de futebol entre o seu clube, a Academia Desportiva Colégio Conciliar Maria Imaculada (ADCCMI), e a equipa da casa, o Grupo Desportivo e Recreativo da Boavista, por volta das 13h30. Segundo testemunhas oculares, o jovem tombou inanimado, durante a partida.Foi de imediato socorrido pelas equipas de fisioterapeutas presentes no local, até à chegada da ambulância. Os médicos do INEM ainda aplicaram o desfibrilhador no menor, que ainda reagiu, antes de perder os sentidos pela última vez.