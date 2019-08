Criança de 11 anos ferida em despiste que fez um morto na EN2 em Ponte de Sor

Um homem de 65 anos morreu esta quinta-feira após um despiste de um carro na Estrada Nacional 2, junto ao aérodromo de Ponte Sôr. Uma menina de 11 anos e uma mulher de 48 ficaram gravemente feridas na sequência do acidente.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Abrantes. Segundo informações do CDOS de Portalegre, o automóvel embateu contra uma árvore e as vítimas tiveram de ser desencarceradas.O alerta foi dado às 17h57. No local estão 14 operacionais, entre eles a VMER de Abrantes e os Bombeiros de Ponte Sôr.