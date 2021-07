Criança de 12 anos salta para o rio e morre à frente dos amigos em Pombal

Um rapaz de 12 anos morreu esta quarta-feira quando tomava banho com dois amigos no rio Arunca, no Parque Verde do Açude, em Flandes, Pombal.O alerta para as autoridades foi dado pelas 16h48 e à chegada da primeira equipa de socorro o rapaz estava já fora de água, inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. Foram de imediato iniciadas manobras de reanimação, primeiro por um agente da PSP e depois por elementos do INEM e dos Bombeiros. O rapaz foi transportado em estado crítico para o Hospital de Pombal, onde a morte veio a ser confirmada.Os amigos que o acompanhavam receberam apoio psicológico, bem como a família da vítima, com residência em Pombal. A zona onde ocorreu o acidente não é praia concessionada, nem dispõe de qualquer tipo de vigilância ou apoio balnear, apesar de nos dias mais quentes, como o de quarta-feira, ser utilizado para banhos, por ser uma zona com um espelho de água.Segundo apurou ono local, o rapaz saltou para a água junto à represa, numa zona com alguma profundidade e com o fundo coberto de pedras que não se veem da margem, não voltando à superfície.