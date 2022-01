Criança de 4 anos morre após aparatosa colisão em Palmela

Gabriel resistiu pouco mais de 24 horas aos ferimentos sofridos no violento acidente da EN5 na noite de sábado. O menino, de apenas 4 anos, morreu no Hospital de Santa Maria, para onde foi levado de helicóptero juntamente com a irmã, Nicole, de 3 anos, que continua a lutar pela vida. Está em estado considerado muito grave e com prognóstico reservado. O outro irmão, Duarte, de 9 anos, também continua internado, mas fora de perigo (ver caixa).









A notícia deixou em choque a comunidade do Pinhal Novo, onde a família vive, sobretudo a congregação religiosa que frequentavam. Todos temiam o pior desfecho, mas mantinham a esperança e ninguém consegue aceitar a morte de Gabriel.

O acidente ocorreu pelas 19h00 de sábado, numa reta com mais de dez quilómetros entre o Poceirão e Rio Frio, e causou seis feridos, três deles graves. Na origem da colisão brutal que envolveu três carros estará uma ultrapassagem mal calculada. Um dos condutores envolvidos tentou fugir a pé do local apesar de estar ferido na cabeça, mas foi apanhado pela GNR. Poderá ser indiciado por omissão de auxílio.



Irmão mais velho sujeito a várias cirurgias

Nicole, de apenas 3 anos, continua internada em estado grave no Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde deu entrada no sábado juntamente com o irmão Gabriel, que acabou por não resistir aos ferimentos.





O irmão mais velho, Duarte, de 9 anos, também sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi submetido a várias cirurgias. Terá sofrido várias fraturas nos membros inferiores.