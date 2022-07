Um menino de 4 anos foi esta terça-feira retirado do mar, em estado grave, após ter sofrido um pré-afogamento enquanto se encontrava a banhos com a família na praia da Foz do Arelho, no concelho de Caldas da Rainha, pelas 18h00.O menino foi socorrido no local e estabilizado pela equipa médica da VMER das Caldas da Rainha, tendo depois seguido para o hospital da cidade, já fora de perigo, e onde se encontra a recuperar.