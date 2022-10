Uma criança de dois anos ficou esquecida no autocarro escolar durante oito horas, na segunda-feira, no Barreiro.Quando a mãe perguntou, por e-mail, pela menina, aperceberam-se do seu desaparecimento. O motorista acabou por se lembrar que tinha deixado a menina dentro do autocarro.A criança tinha fome, estava suada e com urina na roupa.A família já apresentou queixa às autoridades.