Uma criança e um jovem, de dois e 28 anos, ficaram feridos numa violenta colisão entre quatro viaturas, esta tarde de quarta-feira, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para dos bombeiros dos Carvalhos, para uma acidente rodoviário, na A1, sentido Norte/Sul, em Grijó.A criança foi levada para o hospital de S. João, no Porto. A vítima mais velha foi levada para o hospital de Gaia.A equipa da viatura de emergência e reanimação e a GNR do Porto estiveram no local.