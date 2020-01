Criança de oito anos morre um dia após ter tido alta no hospital do Funchal

Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de ter tido alta. Segundo o DN-Madeira , a menina foi atendida nas urgências do Hospital Central do Funchal no sábado, com febre alta e desmaios. Um médico receitou-lhe um medicamento e deu-lhe alta. No dia seguinte, depois dos sintomas não passarem foi reencaminhada para o referido hospital onde veio a falecer.Ao mesmo jornal, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, confirmou que foi aberto um inquérito pelo Serviço de Saúde da Madeira para averiguar as circunstâncias da morte.