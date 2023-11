Criança de quatro anos atropelada em Vila Nova de Famalicão

Uma criança de quatro anos foi atropelada na noite desta quinta-feira, em Bairro, no concelho de Vila Nova de Famalicão.



Ao que o CM apurou, a criança foi colhida por um carro ao atravessar a rua sozinha, após ter saído do carro do pai. Os bombeiros de Riba de Ave e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso foram ao local.

O atropelamento aconteceu às 22h55, na rua Camilo Castelo Branco, em Bairro. A criança estaria com o pai e assim que o carro parou em frente à casa da mãe, a menina terá saído, escapando ao controlo do pai.

A menina sofreu diversos ferimentos e foi levada para o Hospital de S. João, no Porto, onde passou a noite em observações.Ao que o CM apurou, não corre risco de vida.