Criança de quatro anos e cinco pessoas intoxicadas com bolo de canábis em Ovar

Um jovem de 22 anos foi identificado pela GNR de Ovar, depois de ter confecionado um bolo com folhas de canábis que acabou por intoxicar seis familiares, entre eles uma criança de 4 anos, foi esta terça-feira anunciado.As vítimas foram socorridas pelo INEM e depois hospitalizadas. Nenhuma delas corre risco de vida. O bolo iria ser partilhado com os amigos, mas foram os familiares do jovem, sem saberem que tinha sido confecionado com folhas de canábis, que acabaram por o comer, no domingo.Logo de seguida, os cinco adultos e a criança apresentaram sintomas de tonturas e vómitos. Além do INEM, que prestou socorro às vítimas e as transportou ao hospital, no local esteve também a GNR, que acabou por identificar o jovem.Ao que oconseguiu apurar, o jovem acabou por admitir às autoridades que tinha sido ele a confecionar o bolo.Os militares efetuaram ainda uma busca domiciliária na casa, que culminou na apreensão de uma estufa de cultivo de canábis, cinco doses de canábis, um triturador e um termómetro.Os factos foram remetidos ao Tribunal de Ovar.