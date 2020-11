Criança de três anos atropelada em Sines

Um menino de três anos sofreu esta terça-feira, uma fratura exposta numa perna e várias escoriações, vítima de um atropelamento, na cidade de Sines.

Segundo o CM apurou, a criança estava na rua com o pai e por razões que não foram ainda apuradas foi colhida por uma viatura ligeira de passageiros, sofrendo várias escoriações e uma fratura exposta numa perna.

A criança que foi considerada ferido ligeiro, foi transportada pelos Bombeiros de Sines para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A equipa do VMER do Hospital do Litoral Alentejano acompanhou a criança até à unidade hospitalar onde irá ser submetida a uma intervenção cirúrgica.

O alerta foi dado às 13h19, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com 3 operacionais, apoiados por 2 viaturas.

Esteve também presente a VMER do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR de Sines que vai investigar as causas do acidente.