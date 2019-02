Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de um ano e meio foge de casa sem a ama se aperceber

Ama diz que a culpa era do menino pois foi ele quem abriu a porta de casa, em Tomar.

13:39

Uma criança de um ano e meio fugiu esta terça-feira da casa onde estava com a ama, sem esta dar conta. O caso insólito aconteceu em Tomar e a cuidadora do menino atira as culpas para a própria criança.



Ao que o CM apurou, os pais apresentaram queixa na PSP contra a mulher.



O menino saiu de casa e deslocou-se sozinho cerca de 500 metros até perto de uma clínica dentária.



Não se sabe quanto tempo a criança esteve desaparecida.



Às autoridades, a ama disse que a culpa era do menino pois foi ele quem abriu a porta de casa.