Criança entre os dois feridos em acidente na A44 em Valadares

Choque em cadeia de três viaturas ocorreu no sentido Norte-Sul.

Por Lusa | 24.02.18

Um acidente de viação envolvendo três viaturas, que ocorreu esta sábado cerca das 09:45 na A44, sentido Norte/Sul, em Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia, provocou dois feridos, um dos quais era uma criança, disse fonte dos Sapadores.



Em declarações à Lusa, Faria Borguem, o operacional que coordenou os trabalhos de socorro no terreno, disse que o acidente obrigou ao corte de uma das duas faixas de rodagem, tendo a situação ficado resolvida cerca das 11:00.



Estiveram envolvidos três veículos, um pesado e um ligeiro de mercadorias e um ligeiro de passageiros.



As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas ao hospital de Vila Nova de Gaia, circulavam numa viatura ligeira.



Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, foi necessário desencarcerar a criança, que se encontrava no banco de trás da viatura, explicou a mesma fonte.



No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, com uma viatura de desencarceramento e cinco homens, e os Voluntários de Valadares, com nove homens, uma viatura de desencarceramento e duas ambulâncias.