Criança entre os três feridos em despiste na A1 junto a Fátima

Três pessoas ficaram este sábado feridas, uma com gravidade, devido ao despiste de um veículo ligeiro de passageiros na Autoestrada do Norte (A1), junto a Fátima, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo disse à Lusa que o acidente aconteceu no sentido Sul-Norte ao quilómetro 121/122, junto a Fátima, concelho de Ourém.

De acordo com a mesma fonte "há três feridos, um dos quais uma criança, que já foi transportada de ambulância para o hospital de Leiria".

As outras duas vítimas ficaram encarceradas, tenho uma sido já desencarcerada, estando os bombeiros em procedimentos a tratar da segunda, de acordo com a informação recolhida às 12h00.

A mesma fonte explicou também não ter ainda dados sobre a gravidade dos dois feridos que estão no local, para onde foram 20 operacionais e nove meios terrestres, após o alerta pelas 11h20.