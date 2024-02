Criança entre três feridos num acidente em Cabeceiras de Basto

Uma criança de sete anos, de nacionalidade estrangeira, e um homem de 30 anos, foram hospitalizados após uma colisão entre o jipe em que seguiam e um veículo ligeiro de mercadorias, na manhã desta terça-feira, na EN311, em Cabeceiras de Basto.Um outro homem também ficou ferido e foi socorrido no local.O alerta para o acidente, em Abadim, foi dado às 11h36. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Cabeceirenses e duas foram transportadas, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Guimarães.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente. Nesta ocorrência estiveram, ao todo, 16 operacionais apoiados por seis viaturas.