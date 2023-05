Criança ferida com gravidade após ser atropelada em Vila Nova de Famalicão

Uma criança, com cerca de dez anos, ficou em estado grave após ter sido atropelada na tarde desta terça-feira, em Oliveira S. Mateus, Vila Nova de Famalicão.O acidente ocorreu por volta das 17h35 na rua da Estrada Municipal 574. A criança foi atingida pelo carro e sofreu diversos ferimentos. Foi transportada para o Hospital de Vila Nova de Famalicão.O condutor do carro ficou em estado de choque ao aperceber-se do atropelamento e teve de ser também transportado para a mesma unidade hospitalar. No local estiveram os bombeiros Famalicenses e também a corporação de Riba de Ave.