Criança ferida com gravidade em colisão em Paredes

Uma menina de 10 anos ficou ferida, na noite desta segunda-feira, numa colisão entre dois carros, na rua Dr. Bernardo Pacheco Pereira Leite, em Cristelo, no concelho de Paredes.O alerta foi dado às 20h20. No local estiveram os Bombeiros de Paredes, a ambulância de Suporte Imediato de Vida e a Viatura Médica de Emergência Médica do Hospital de S. João e a Cruz Vermelha de Vilela.A criança foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados graves. Ao que oapurou há mais um ferido deste aparatoso acidente.As causas da colisão estão ainda por apurar.A GNR encontra-se a investigar.