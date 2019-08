Três pessoas, entre as quais uma criança, ficaram feridas na sequência de uma colisão aparatosa, este domingo à tarde, na ponte da A28 que liga Viana do Castelo a Esposende.O acidente aconteceu às 14h30, no sentido sul/norte, e envolveu três automóveis. Uma das vítimas teve de ser desencarcerada.Os feridos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo e, apesar do aparato, não houve necessidade de interromper o trânsito.