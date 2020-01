Criança ferida em explosão de gás em Olhão

Uma criança de dois anos está entre os quatro feridos resultantes da explosão de gás que destruiu várias janelas de um apartamento do bairro do Siroco, em Olhão, no sábado.

Um homem, de 39 anos, e dois idosos, com mais de 70 anos, também sofreram ferimentos, mas nenhum precisou de tratamento médico, uma vez que foram considerados feridos ligeiros depois de avaliados no local por equipas do INEM.

O acidente ocorreu devido à acumulação de gás na habitação na sequência de um problema num dos bicos do fogão. Apesar do aparato, o interior da casa não sofreu danos de maior.