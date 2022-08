Criança ferida numa colisão violenta em Vila Nova de Gaia

Uma criança de 11 anos e um homem de 36 ficaram feridos numa colisão entre dois carros que provocou danos noutras duas viaturas estacionadas, na tarde deste sábado, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente, no cruzamento entre a rua do Corvo e a rua do Terreirinho, foi dado às 12h41. Quatro pessoas foram socorridas pelos Bombeiros da Aguda, mas só a criança e um condutor necessitaram de transporte para o Hospital Santos Silva, com ferimentos leves.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.