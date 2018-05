Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança ferido em acidente com trator em Mirandela

Menor foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

14:58

Uma criança sofreu ferimentos na sequência de um acidente com um trator, em Mirandela. A vítima está internada no Hospital São João, no Porto, para onde foi transportada por um helicóptero.



O menor estava com os pais quando caiu do trator e sofreu ferimentos na face.



Em atualização