Criança hospitalizada após despiste em Marco de Canaveses

Três adultos também ficaram com ferimentos na sequência do acidente.

Uma criança de dois anos ficou ferida, este sábado, após o despiste do carro em que seguia, apurou o CM. O acidente ocorreu durante a tarde em Soalhães, Marco de Canaveses.



Três adultos também ficaram com ferimentos na sequência do despiste.



As vítimas foram socorridas no local e posteriormente hospitalizadas.