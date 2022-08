Criança hospitalizada após incêndio numa casa em Barcelos

Uma criança foi transportada para o hospital de Braga, ao final da tarde desta terça-feira, por precaução devido a inalação de fumo na sequência de um incêndio que deflagrou no sofá de uma habitação na rua da Agrela, em Vila Frescainha S. Martinho, Barcelos. O alerta foi dado às 18h44 e os Bombeiros de Barcelinhos, com o apoio dos Bombeiros de Barcelos e de uma equipa de psicólogos do INEM, foram encaminhados para o local.

Ao CM, os bombeiros de Barcelinhos explicaram que o fogo ficou circunscrito a um quarto da casa. Na habitação estariam outras crianças e familiares da vítima que receberam apoio psicológico.

A Polícia Judiciária foi accionada para o local e investiga agora as causas do incêndio.