Criança intoxicada em Marco de Canaveses vai hoje a sepultar

As cerimónias fúnebres de Marlene Almeida, a menina de oito anos que morreu, na sexta-feira, intoxicada pelos gases de um gerador que alimentava uma barraca de venda de pão com chouriço, serão realizadas esta terça-feira, às 11h00, em Penha Longa, Marco de Canaveses.O trágico acidente aconteceu na sexta-feira, pelas 18h30, enquanto a criança brincava com um telemóvel, no interior da carrinha onde estava o equipamento, em Penafiel.A criança ainda foi assistida pelo INEM, mas o óbito foi declarado no local. A família pede a quem participar nas cerimónias fúnebres que vista roupa branca.