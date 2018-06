Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança quase se afogou em praia da Póvoa do Varzim

Menor de 12 anos foi retirado da água com sintomas de pré-afogamento, na Praia da Lada.

19:36

Uma criança de 12 anos foi esta sexta-feira levada para o Hospital de São João para observação na sequência de um "afogamento não consumado" na Praia da Lada, Póvoa de Varzim, Porto, disse à Lusa fonte oficial.



A criança encontrava-se a nadar na Praia da Lada, no concelho de Póvoa de Varzim, e quando se aproximou da zona de rochas "começou a sentir-se aflita", contou à Lusa o comandante da Capitania da Póvoa do Varzim, José Marques, referindo que o alerta às autoridades foi dado pelas 16h00.



A criança, assistida no local, foi depois transportada para o Hospital de São João do Porto para ser observada, mas estava "consciente" e "bem", acrescentou José Marques, referindo, todavia, que deveria ficar em observação "durante dois ou três dias".