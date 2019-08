Criança queimada no incêndio de Pedrógão Grande recebe fato de proteção

O Observatório dos Bombeiros Portugueses entregou ontem um fato de proteção a um menino de seis anos, que sofreu queimaduras graves no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017.O fato que António recebeu quando saiu do hospital deixou de servir e não foi substituído.Além do fato, que custou mil euros, o menino deverá receber medicamentos e calçado adequado.