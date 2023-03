Uma criança com problemas psiquiátricos, a pesar mais de 70 quilos e muito agressiva teve de ficar no jardim do Hospital D. Estefânia, em Lisboa, na madrugada desta quinta-feira, porque “ameaçava destruir a sala”.A denúncia parte do diretor de Pediatria do hospital, Gonçalo Cordeiro. O responsável entende que a dificuldade em fazer qualquer contenção da criança é explicada pela ausência de pedopsiquiatras no período noturno.Já no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, verifica-se o fecho das urgências pediátricas à noite e ao fim de semana. As crianças são, então, atendidas, desde esta quinta-feira, em Lisboa, no Santa Maria, D. Estefânia e São Francisco Xavier. Por dificuldades em completar as escalas médicas, as urgências pediátricas de Loures funcionam apenas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.