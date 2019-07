Criança salva quando se afogava em piscina em Armação de Pera

Uma criança de oito anos foi salva quando se estava a afogar numa piscina de um complexo de apartamentos, em Armação de Pera, no concelho de Silves. A vítima foi retirada da água após quase dois minutos submersa e reanimada com sucesso.O caso, ao que oconseguiu apurar, ocorreu no sábado passado e a criança foi rapidamente socorrida por técnicos do INEM depois de ter sido retirada da água. "A vítima foi recuperada de uma submersão de 1,5 - 2 minutos e retirada com sinais de respiração", revelou a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Depois das manobras de reanimação terem tido sucesso, a criança foi transportada para o hospital.Este ano, segundo Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, Portugal registou 34 mortes por afogamento durante este ano, até 20 de junho. Segundo os dados estatísticos, das 34 mortes contabilizadas, 26 são homens (76%) e oito são mulheres (24%).Recentemente, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) apelou aos líderes partidários para que tomem medidas urgentes no âmbito do enquadramento legal e da proteção de piscinas para prevenir as mortes de crianças por afogamento. Os dados mais recentes da APSI indicam que em 2017 (último ano com registos oficiais) morreram nove crianças e jovens na sequência de um afogamento. Os dados indicam que foram registadas 247 mortes por este tipo de acidente nos últimos 16 anos.