Criança sofre queda de quatro metros em supermercado

Menino de dez anos caiu no piso inferior do estabelecimento.

Por João Tavares | 01:30

Uma criança de 10 anos sofreu diversos ferimentos após cair de uma altura a rondar os quatro metros dentro de uma superfície comercial, no concelho do Seixal. O menino acabou por ser socorrido no local pelos Bombeiros do Seixal e equipa médica do INEM e depois levado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.



O alerta foi dado esta quinta-feira às 13h56 e dava conta de uma situação de trauma. Ao chegar a um supermercado, na Rua Ferreira de Castro, em Miratejo, os socorristas depararam-se com a criança ferida. Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima terá caído por um buraco, acabando no piso inferior, no parque de estacionamento daquele espaço.



Era suposto o buraco - destinado à ventilação da superfície comercial - ter uma grade de proteção, que por razões ainda desconhecidas não se encontrava no sítio. Na queda, o menino acabou por fraturar um dos braços. A vítima foi assistida e imobilizada no local pelos bombeiros da corporação do Seixal e por médicos do INEM.



As autoridades estão agora a investigar todas as circunstâncias relacionadas com este acidente.